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07 декабря 2017
14:31  07 декабря 2017 0

Экс-супругу Джигарханяна обнаружили в постели с фотографом. ФОТО

Виталина Цымбалюк-Романовская будет отвечать за тайные камеры, следившие за супругомФото: Facebook Виталина Цымбалюк-Романовская

В Сети появился снимок экс-супруги артиста Армена Джигарханяна, пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, в постели с известным питерским фотографом Андреем Федечко. Снимок на ее станице в Facebook опубликовал сам Федечко.

«Вот так и рождаются слухи!» — прокомментировал пост фотограф. На снимке Цымбалюк-Романовская лежит, укутанная в одеяло, а у подножья кровати сидит сам Федечко. «Теперь понятно, зачем она приезжала в Питер… Лапочка! Фотография смешная… Ну снова зевакам будет кому кости перемыть», — написали подписчики пианистки.

Фото: соцсети

Первый допрос Цымбалюк-Романовской в рамках отрытого уголовного дела о нарушении тайны личной жизни состоялся 6 декабря, сообщает портал «Дни.ру». Пианистка ответит за камеры, тайно установленные в кабинете у Джигарханяна, и за видео, где актер предстал не в лучшем свете. Запись, которую накануне показали на ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», была сделана еще до развода супругов.

Нина Калинина
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