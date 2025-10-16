Ребенок пострадал в результате ДТП из 15 машин в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье столкнулись 15 машин
В Подмосковье столкнулись 15 машин Фото:

В аварии на Остафьевском шоссе в Подмосковье, где столкнулись 15 машин, пострадали два человека. Информация об этом появилась в соцсетях.

«15 машин столкнулись на Остафьевском шоссе. Два человека пострадали», — пишет telegram-канал 360.ru. Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок. Как пишет канал, авария могла произойти из-за гололеда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аварии на Остафьевском шоссе в Подмосковье, где столкнулись 15 машин, пострадали два человека. Информация об этом появилась в соцсетях. «15 машин столкнулись на Остафьевском шоссе. Два человека пострадали», — пишет telegram-канал 360.ru. Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок. Как пишет канал, авария могла произойти из-за гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...