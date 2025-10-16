Ребенок пострадал в результате ДТП из 15 машин в Подмосковье

В Подмосковье столкнулись 15 машин
В аварии на Остафьевском шоссе в Подмосковье, где столкнулись 15 машин, пострадали два человека. Информация об этом появилась в соцсетях.
«15 машин столкнулись на Остафьевском шоссе. Два человека пострадали», — пишет telegram-канал 360.ru. Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок. Как пишет канал, авария могла произойти из-за гололеда.
