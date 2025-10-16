Иркутским политэлитам не дали получить власть над правительством региона

Федералы «приструнили» иркутских политэлит, которые пытались заполучить власть над правительством региона. Должность премьер-министра, за которую в течение месяца боролись несколько влиятельных групп, не досталась никому. Ее, по согласованию с администрацией президента и полпредством СФО, занял сам губернатор Игорь Кобзев, тем самым изменив структуру управления регионом.
«Часто говорю, что для меня власть — это не привилегия, а в первую очередь ответственность. Именно понимание всей ее полноты и стало основой моего решения возглавить Правительство региона. Сейчас это моя персональная ответственность. В ближайшее время мы внесем изменения в Устав области, которые предусматривают совмещение должности губернатора и председателя правительства», — заявил Кобзев.
По данным инсайдеров агентства, изначально на пост рассматривались сразу четыре кандидатуры из числа топ-чиновников. Аппаратного успеха удалось добиться только одному — Андрею Соковикову, который, по итогам согласований, стал первым зампредом правительства. Ранее он занимал должность федерального инспектора Хакасии.
Собеседники URA.RU полагают, что для Кобзева и политических модераторов это было вынужденное решение. Оно помогло избежать перевеса в пользу той или иной группы. Однако теперь противоречия могут только усилиться.
«В регионе множество групп и большие противоречия между ними. Главе пришлось пойти на такой шаг, потому что никакого баланса между элитами, которого хотела бы команда Кобзева, в реальности нет», — сказал нам директор NPR Group Дмитрий Фетисов.
После переизбрания в сентябре Игорь Кобзев отправил высокопоставленных чиновников правительства региона в отставку. Уволен был бывший премьер-министр Константин Зайцев.
