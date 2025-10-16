Иркутским политэлитам не дали получить власть над правительством региона

Игорь Кобзев возглавил правительству Иркутской области
Игорь Кобзев возглавил правительству Иркутской области

Федералы «приструнили» иркутских политэлит, которые пытались заполучить власть над правительством региона. Должность премьер-министра, за которую в течение месяца боролись несколько влиятельных групп, не досталась никому. Ее, по согласованию с администрацией президента и полпредством СФО, занял сам губернатор Игорь Кобзев, тем самым изменив структуру управления регионом.

«Часто говорю, что для меня власть — это не привилегия, а в первую очередь ответственность. Именно понимание всей ее полноты и стало основой моего решения возглавить Правительство региона. Сейчас это моя персональная ответственность. В ближайшее время мы внесем изменения в Устав области, которые предусматривают совмещение должности губернатора и председателя правительства», — заявил Кобзев.

По данным инсайдеров агентства, изначально на пост рассматривались сразу четыре кандидатуры из числа топ-чиновников. Аппаратного успеха удалось добиться только одному — Андрею Соковикову, который, по итогам согласований, стал первым зампредом правительства. Ранее он занимал должность федерального инспектора Хакасии.

Собеседники URA.RU полагают, что для Кобзева и политических модераторов это было вынужденное решение. Оно помогло избежать перевеса в пользу той или иной группы. Однако теперь противоречия могут только усилиться.

«В регионе множество групп и большие противоречия между ними. Главе пришлось пойти на такой шаг, потому что никакого баланса между элитами, которого хотела бы команда Кобзева, в реальности нет», — сказал нам директор NPR Group Дмитрий Фетисов.

После переизбрания в сентябре Игорь Кобзев отправил высокопоставленных чиновников правительства региона в отставку. Уволен был бывший премьер-министр Константин Зайцев. 

