Кадыров сообщил о готовящих теракты в Чечне «шайтанах»

20:38 24 декабря 2017 3

Кадыров подчеркнул готовность правоохранителей отразить атаки террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Чечню отправлены террористы для совершения подрывов. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в эфире передачи «Итоги недели» на НТВ.

«Мы же слышали лозунги этих шайтанов, что они говорят: „Мы придём в Россию, мы вам покажем, мы взорвём, мы уничтожим“. Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — приводит сообщение Кадырова RT. По его словам, все «каналы, ходы и выходы» в Чечне в настоящее время находятся под контролем.

Ранее Кадыров поддержал введение смертной казни для вербовщиков в террористы. Он считает, что они должны нести более жесткое наказание, чем исполнители атак, передавало Nation News. Помимо прочего, глава республики назвал террористов «псами ада», когда те хотели завладеть оружием и напали на полицейский участок, сообщало «URA.RU».