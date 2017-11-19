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19 ноября 2017
23:04  19 ноября 2017 0

«Это псы ада». В Чечне во время атаки на полицию убиты двое боевиков

Терроризм, террористы , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
Боевики хотели завладеть стрелковым оружием силовиковФото: depositphotos.com © URA.RU

В Чечне двое боевиков напали на полицейской пост, чтобы завладеть оружием, которое в последствии планировали использовать для более резонансного преступления. В результате перестрелки преступники были ликвидированы.

Нападение на сотрудников МВД и Росгвардии произошло вблизи села Рошни-Чу Урус-Мартановского района Чечни. Сначала боевики бросили гранану, а затем открыли стрельбу. Ответным огнем террористы были уничтожены.

«Их задачей было расстрелять сотрудников полиции, завладеть стрелковым оружием и боекомплектом для последующего резонансного преступления», — написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Позже были установлены личности нападавших. Один из них оказался Ахмед Чахкиев 1981 года рождения, являвшийся выдодцем из соседнего региона, из какого именно — Кадыров не уточнять не стал. Второй участник нападения Адам Цуцаев 1986 года прибыл в Чечню из Алтайского края.

«Нет никаких сомнений в том, что эти псы ада были завербованы через соцсети находящимися за рубежом эмиссарами международных террористических организаций прямо или косвенно опекаемых спецслужбами отдельных стран», — цитирует Кадырова «Лента.ру».

Сергей Макеев
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