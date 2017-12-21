Кадыров подчинил полицию Грозного родственнику-первокурснику. ФОТО

08:26 21 декабря 2017 0

Кадыров назвал нового руководителя УМВД «энергичным и трудолюбивым» Фото: Wikipedia

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего родственника, младшего лейтенанта полиции Хас-Магомеда Кадырова главой УМВД Грозного. О кадровом решении чеченский лидер рассказал на своей странице в Instagram.

В социальной сети Рамзан Кадыров дал положительную характеристику новому главе управления. Он назвал его «энергичным и трудолюбивым» руководителем, пишет «Утро.ру». «На ранее занимаемых должностях он зарекомендовал себя только с отличной стороны, — написал политик. — За короткое время ему удалось коренным образом изменить ситуацию в управлении наркоконтроля МВД по ЧР. Теперь ему поручен еще более важный участок работы — город Грозный».

Между тем, сотрудники грозненского УМВД гадают, сколько лет их новому руководителю, пишет «Фонтанка». «Мы не знаем, а он сам телефон не берет», — сказали изданию в дежурной части. Ранее Хас-Магомед Кадыров возглавлял УНК МВД Чечни, а также работал помощником Рамзана Кадырова и получал 6 378 рублей в месяц плюс премию в размере 150% от оклада. Известно также, что 30 августа 2017 года Хас-Магомед Кадыров поступил на первый курс заочной формы обучения по направлению «Экономика» Чеченского госуниверситета.

Ранее Минфин США включил Рамзана Кадырова в американский «список Магнитского». Западные политики заподозрили чеченского лидера в том, что он отдал приказ об убийстве одного из своих политических оппонентов, пишет «Национальная служба новостей».