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29 декабря 2017
12:01  29 декабря 2017 1

Комарова поздравила с Новым годом югорчан. После фальстарта с Якушевым и торжественной речи для курганцев. ВИДЕО

Открытие окружной выставки «Товары земли Югорской». Ханты-Мансийск, дед мороз и снегурочка, комарова получает подарок
Уральские губернаторы устроили флешмоб: поздравляют жителей соседних регионов с Новым годомФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова обратилась с новогодним поздравлением к жителям округа. Праздничное видео опубликовано на youtube-канале правительственного центра «Открытый регион».

В торжественной речи Комарова напомнила, что 2018 год — это год, когда россиянам предстоит выбрать президента страны. Также глава ХМАО процитировала Владимира Путина, объявившего наступающий 2018-й «годом всех граждан страны».

«Тысячи рек наполняют Великую Обь, из миллионов судеб складывается многовековая история Югры. Югра — наша большая семья, ее благополучие складывается из успеха каждого из нас. Мы не боимся смелых планов, доверяем друг другу, что важно, учимся доверять себе. Без осознания личной ответственности нельзя идти вперед», — заявила Наталья Комарова в поздравительной речи.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», в Югре произошел казус с новогодним поздравлением губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Торжественная речь главы «матрешки» появилась на сайте местного телеканала «СТВ» раньше намеченного срока. Изначально же планировалось, что Якушев будет поздравлять югорчан одновременно с Натальей Комаровой, 29 декабря. Сотрудники телеканала объяснили произошедшее техническим сбоем.

После этого СМИ Зауралья опубликовали видеообращение Натальи Комаровой к жителям Курганской области. В областном правительстве агентству рассказали, что инициатором записать поздравление выступил Ханты-Мансийск. В обмен курганцы отправили югорчанам поздравления от губернатора Алексея Кокорина.

Эльдар Булатов
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