14:55 28 декабря 2017 0

Наталья Комарова выступила с новогодними поздравлениями для курганцев Фото: YouTube

Губернатор ХМАО Наталья Комарова записала видеообращение к жителям Курганской области, в котором поздравила их с наступающим Новым годом.

Видеозапись опубликовал в YouTube курганский канал zauralonlineru. «Дорогие жители Курганской области! 2017 год уступает место новому году. Позади — значимые достижения, впереди — новые яркие победы. Поздравляю вас с открытием диализного центра, стратегическим расширением Курганмашзавода, открытием завода по производству гуминовых удобрений, другими успехами! От всех жителей Югры примите сердечные поздравления и пожелания — здоровья, успехов, счастья. С новым 2018 годом!» — обратилась глава ХМАО к курганцам.

Как сообщила «URA.RU» руководитель пресс-службы губернатора Курганской области Ольга Сапожникова, инициаторами видеообращения к жителям Зауралья выступили югорские власти. Правительство ХМАО прислало видеоролик с Комаровой своим курганским коллегам. Те, в свою очередь, отправили в Ханты-Мансийск новогоднее поздравление от губернатора Алексея Кокорина.

Получить комментарии в департаменте общественных и внешних связей ХМАО на момент подготовки материала не удалось — в ведомстве пообещали предоставить ответ позднее.

Накануне, как уже сообщало агентство, в Югре произошел казус с новогодним поздравлением губернатора Тюменской области Владимира Якушева. Его обращение появилось на сайте местного телеканала СТВ раньше намеченного срока. Планировалось, что поздравление Якушева будет опубликовано 29 декабря, одновременно с обращением Натальи Комаровой. В итоге вышло, что глава «тюменской матрешки» поздравил югорчан раньше, чем это сделал губернатор ХМАО. Сами телевизионщики объяснили произошедшее технической ошибкой.