Командировочные расходы сенаторов вырастут в три раза

10:15 19 января 2018 10

Члены верхней палаты начнут много ездить по стране и за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На поездки российских сенаторов в 2019 и 2020 годах потратят по пять миллиардов рублей. Это на миллиард больше, чем заложено на 2018 год.

Речь идет о трех статьях расходов. Во-первых, зарплаты сенаторов, их помощников и сотрудников аппарата палаты. На это потратят 1,2 млрд рублей в нынешнем году, 1,3 млрд — в следующем и столько же — в 2020-м году, сообщает РБК со ссылкой на два источника в аппарате палаты.

Во-вторых, межбюджетные трансферты. Это средства, которые палата начисляет субъектам РФ для обеспечения работы сенаторов там. В сумму входит аренда помещений, где сенаторы останавливаются во время поездок, аренда автомобиля, услуги водителя и прочие расходы. На эти цели потратят 471 млн рублей в 2018 году. В 2019 и 2020 годах сумма вырастет в два раза и составит 1,1 млрд рублей.

Третья статья расходов — рабочие поездки сенаторов. Причем поездок, как отмечают источники, станет гораздо больше. Верхняя палата планирует увеличить численность делегаций в заграничных поездках. Также сенаторы будут налаживать межпарламентские связи. В этом году на командировки будет потрачено 349 млн рублей, а в следующем — уже 999,4 миллиона. В 2020-м сумма достигнет миллиарда рублей. Собеседник издания отметил, что расходы могут сократиться, так как они заложены с запасом.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы получат по миллиону рублей в год на транспортные расходы для поездок в регионы. Лимит увеличивают во второй раз. В 2016 году планка составляла 700 тысяч рублей, а в июле прошлого года ее подняли до 830 тысяч.