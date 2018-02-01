20:20 01 февраля 2018 13

Грудинин понимает акционеров, которые прячутся в офшоры Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин на пресс-конференции в Екатеринбурге отказался раскрывать имена владельцев офшора совхоза имени Ленина. Как заявил генеральный директор совхоза, офшор — это дополнительная защита для его бизнеса.

«Я знаю, кто владеет этими акциями [20%]. Но называть по-прежнему не стану. Это „коммерческая тайна“. Если это лицо захочет, то само раскроет себя», — заявил политик. Он уточнил, что в его распоряжении находятся 44% акций: «Я всего лишь один из акционеров, поэтому не могу отвечать за действия других держателей акций».

По словам Грудинина, он понимает бизнесменов, которые прячутся в офшоры. «В стране такая политика, что государство само зачастую выступает в качестве главного рейдера. Деофшоризация станет реальной, когда у нас незыблемым станет понятие частной собственности», — заявил кандидат-коммунист.

Также в ходе пресс-конференции Грудинин заявил, что не собирается становится членом КПРФ. «Я думаю, что больше пригожусь им как беспартийный, который пропагандирует их идеи. Ведь у меня такие же принципы, как у КПРФ. Я поддерживаю те инициативы, с которыми они выступают в Госдуме», — прокомментировал политик свою беспартийность.