Полуфиналисту «Лидеров России» нашли место в службе по тарифам

Полуфиналист конкурса «Лидеры России» Максим Михайлов назначен руководителем региональной службы по тарифам Кировской области. Кандидатуру согласовала Федеральная антимонопольная служба России. Об этом сообщили в правительстве региона.
Уроженец Кирова Максим Михайлов ранее работал в Тюмени начальником управления экономики и финансов ООО «Корпорация СТС», затем в Москве руководителем планово-экономической службы, главой департамента АО «Мособлэнерго», генеральным директором по экономике и финансам столичного ООО «С-Плюс». Михайлов вошел в список полуфиналистов конкурса «Лидеры России» из числа участников от ПФО.
Глава региона Игорь Васильев пообещал десяти кировчанам, вышедшим в полуфинал конкурса, руководящие посты в органах исполнительной власти и государственных учреждениях Кировской области. Региональную службу по тарифам Максим Михайлов возглавит с 26 февраля текущего года.
Финал всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры России» прошел в Сочи. Победителями стали 103 финалиста, 11 из них представляют Урал. Их поздравил лично президент РФ Владимир Путин.