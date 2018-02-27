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28 февраля 2018
27 февраля 2018
Главные новости Москвы
22:11  27 февраля 2018 0

Появились подробности экстренной госпитализации актера Гаркалина

Актера положили в больницу института имени Склифосовского@people.theatre, Instagram

Народного артиста России Валерия Гаркалина экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящий момент актер театра и кино находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. Его сняли с гастролей антрепризного спектакля «Страсть Аполлона», которые проходили в Иркутске. Гаркалин исполнял главную роль.

В институте рассказали, что 62-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него фиксируют температуру 37. Гаркалин жаловался на плохое самочувствие. 16 февраля его доставили в институт имени Склифосовского, пишет «Федеральное агентство новостей».

В 2008 году Валерий Гаркалин перенес инфаркт, напоминает «Национальная служба новостей». Летом 2016 года актер также лежал в Боткинской больнице. По его словам, тогда он решил обследоваться, отмечает сайт «Подмосковье сегодня».Народный артист России Валерий Гаркалин известен своими ролями в фильмах «Детки напрокат», «Белые одежды», «Ширли-Мырли», «Женщин обижать не рекомендуется», «Жулики». Кроме того, он преподает сценическое искусство в ГИТИСе и в Российском институте театрального искусства.

Иван Шестак
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