Reuters: Еврокомиссия отсрочила отказ от российского топлива

Еврокомиссия решила отложить публикацию дорожной карты по поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, которая была запланирована на 26 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Европейская комиссия во второй раз отложила объявление о своем плане по постепенному отказу региона от импорта российских энергоносителей с 26 марта до неопределенной даты», — говорится в сообщении. Авторы материала отметили, что Евросоюз после начала российско-украинского конфликта планировал полностью отказаться от российского газа к 2027 году, однако некоторые страны не предприняли значительных шагов к диверсификации, в результате в 2024 году импорт газа из России вырос.
В октябре 2024 года агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз не сможет полностью отказаться от российского газа. По оценкам агентства, несмотря на планы ЕС отказаться от «голубого топлива» из России к 2027 году, его поставки не сокращаются, а зависимость от российского газа только увеличивается, пишет Pravda.ru.
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