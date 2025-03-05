Шаману запретили называть водку «Я русский»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Депутаты ГД обвинили Дронова в попытке монополизации бренда «Я русский»
Депутаты ГД обвинили Дронова в попытке монополизации бренда «Я русский» Фото:

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», под которым он планировал продавать различные товары и услуги, включая алкоголь. Отказ предварительный и может быть оспорен.

«Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака „Я русский“. Отказ предварительный, Шаман может попытаться его оспорить», — передает telegram-канал Baza.

По данным источника, основная причина отказа заключается в недовольстве общественности и возражениях со стороны депутатов Госдумы и движения «Ветераны России», которые обвинили Дронова в попытке монополизации национального слогана. Общественники также выразили опасения, связывая словосочетание «Я русский» с алкогольной продукцией и утверждая, что это противоречит общественным интересам, морали и статье 1483 ГК РФ.

Юристам певца дали полгода для ответа, они могут представить свои доводы против аргументов Роспатента. По истечению этого срока они могут обратиться в Палату по патентным спорам или в суд.

В октябре прошлого года Дронов отправил в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я русский». Под этим названием певец планировал производить и продавать водку и другой крепкий алкоголь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», под которым он планировал продавать различные товары и услуги, включая алкоголь. Отказ предварительный и может быть оспорен. «Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака „Я русский“. Отказ предварительный, Шаман может попытаться его оспорить», — передает telegram-канал Baza. По данным источника, основная причина отказа заключается в недовольстве общественности и возражениях со стороны депутатов Госдумы и движения «Ветераны России», которые обвинили Дронова в попытке монополизации национального слогана. Общественники также выразили опасения, связывая словосочетание «Я русский» с алкогольной продукцией и утверждая, что это противоречит общественным интересам, морали и статье 1483 ГК РФ. Юристам певца дали полгода для ответа, они могут представить свои доводы против аргументов Роспатента. По истечению этого срока они могут обратиться в Палату по патентным спорам или в суд. В октябре прошлого года Дронов отправил в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я русский». Под этим названием певец планировал производить и продавать водку и другой крепкий алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...