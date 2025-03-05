Шаману запретили называть водку «Я русский»

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», под которым он планировал продавать различные товары и услуги, включая алкоголь. Отказ предварительный и может быть оспорен.
«Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака „Я русский“. Отказ предварительный, Шаман может попытаться его оспорить», — передает telegram-канал Baza.
По данным источника, основная причина отказа заключается в недовольстве общественности и возражениях со стороны депутатов Госдумы и движения «Ветераны России», которые обвинили Дронова в попытке монополизации национального слогана. Общественники также выразили опасения, связывая словосочетание «Я русский» с алкогольной продукцией и утверждая, что это противоречит общественным интересам, морали и статье 1483 ГК РФ.
Юристам певца дали полгода для ответа, они могут представить свои доводы против аргументов Роспатента. По истечению этого срока они могут обратиться в Палату по патентным спорам или в суд.
В октябре прошлого года Дронов отправил в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я русский». Под этим названием певец планировал производить и продавать водку и другой крепкий алкоголь.
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