21:50 13 марта 2018 0

Навальный вводит людей в заблуждение, отмечает политолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Система «мобильный избиратель», позволяющая россиянам голосовать не по месту прописки, а там, где они будут находиться 18 марта — в день выборов президента страны — не допускает фальсификаций. Сегодня директор московского МФЦ «Мои документы» Елена Громова описала механизм работы этой государственной услуги. Она оперативно отреагировала на распространяемые сообщения о том, что к сервису можно было обращаться неоднократно, что трактовалось как подготовка к манипуляциям.

«На руках у жителя может оказаться сколько угодно отрывных талонов. Однако это пустая трата времени, потому что юридическую силу будет иметь только первое поданное заявление. Именно к тому участку будет прикреплен избиратель. Из всех других списков он будет автоматически удален и проголосовать в другом месте просто не сможет. Именно такой порядок предусмотрен законодательством. Поэтому любые махинации исключены», — сказала журналистам Громова, сославшись на соответствующее постановление Центризбиркома от 1 ноября 2017 года.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов напомнил, что в России появилась Единая сквозная база избирателей, из-за которой будет невозможно провернуть махинацию с многократным голосованием: «Он [блогер Алексей Навальный, обвинивший „Мои документы“ в подготовке накруток] дошел до маразма. Если он юрист, как он себя позиционирует, то он должен знать законы. По закону можно получить хоть 200 этих бумажек [талонов], но проголосовать вы все равно сможете лишь один раз, даже если у вас 200 бланков в кармане».

Мартынов указал, что Навальный не может этого не понимать и не знать о новшествах избирательного законодательства, а значит, умышленно вводит людей в заблуждение. «Скорее всего, это ориентировано на начинающих избирателей, на молодежь, которые пойдут голосовать в первый раз и не вполне знают подробности всех этих моментов», — считает эксперт. Он отмечает, что ему сложно представить, как человек, который интересуется выборами, может запутаться, потому что «буквально: включишь утюг, а там тебе рассказывают о новшествах избирательной системы».

«Мобильный избиратель» пришел на смену открепительным удостоверениям, как реакция властей на качественное изменение жизни россиян: миллионы людей много лет не живут по месту регистрации, а значит, и получить открепительные удостоверения не могли. Их отмену называли отменой «крепостного избирательного права», более 4 млн россиян поменяли свои избирательные участки на выборах президента.

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев ранее объяснил, что повторное голосование преследуется по уголовному кодексу РФ. За такое правонарушение грозит срок до пяти лет. «Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС „Выборы“ обработала первым», — отметил он.

Мартынов подчеркнул, что провокации Навального также рассчитаны на Запад, где не стремятся разобраться в изменениях избирательного законодательства, но с удовольствием принимаются ретранслировать любые негативные сигналы о выборах.

Тем временем в Сети посмеялись над блогером, который не заметил, что открепительные талоны больше не нужны. «Как-то неловко напоминать Алексею, что открепительные отменили. И ты тоже, Алекс, отмени ретвит пока никто не заметил», — написал пользователь Илиас Меркури в своем Twitter-блоге.