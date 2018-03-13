В ЦИК опровергли возможность голосовать несколько раз по открепительному удостоверению

19:54 13 марта 2018 0

За повторное голосование ждет уголовная ответственность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдать свой голос на выборах президента России 18 марта можно только на том участке, к которому избиратель прикрепился изначально, если он подавал соответствующее заявление. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) России Николай Булаев. Ранее в Сети появилась информация, что заявления на открепительные удостоверения в нескольких избирательных участках якобы позволяют голосовать несколько раз.

«Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС „Выборы“ обработала первым», — заявил Булаева на заседании Центризбиркома РФ. Он подчеркнул, что повторное голосование может повлечь для человека уголовное наказание, отмечает ТАСС. Булаев уточнил, что ответственность за такое нарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным ЦИК, на сегодняшний день к участкам не по месту регистрации прикрепилось порядка 4,7 млн человек. Президентские выборы пройдут в России 18 марта. В них принимают участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Ранее досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации состоялось в шести городах Бразилии, напоминает портал Newinform.com. Об этом сообщил российский посол Сергей Акопов.