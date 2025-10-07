Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

© Служба новостей «URA.RU»
Лауреатами премии по физике стали Джон Кларк, Мишель Х. Девор и Джон М. Мартинис
Джон Кларк, Мишель Х. Девор и Джон М. Мартинис стали лауреатами Нобелевской премии по физике за фундаментальные открытия в области квантовой механики. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета по физике.

«Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису „за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи“», — сказано в сообщении. Новость опубликована нас сайте Нобелевского комитета.

На это неделе имен лауреатов Нобелевской премии 2025 года в научных категориях, охватывающих физиологию, физику и химию. Вчера первыми обладателями престижной награды в этом году признаны исследователи Мэри Брунков (США), Фред Рамсделл (США) и Симон Сакагути (Япония), получившие премию за достижения в области разработки механизмов защиты иммунной системы.

© Служба новостей «URA.RU»
