Джон Кларк, Мишель Х. Девор и Джон М. Мартинис стали лауреатами Нобелевской премии по физике за фундаментальные открытия в области квантовой механики. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета по физике.
«Нобелевская премия в области физики присуждена Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису „за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи“», — сказано в сообщении. Новость опубликована нас сайте Нобелевского комитета.
На это неделе имен лауреатов Нобелевской премии 2025 года в научных категориях, охватывающих физиологию, физику и химию. Вчера первыми обладателями престижной награды в этом году признаны исследователи Мэри Брунков (США), Фред Рамсделл (США) и Симон Сакагути (Япония), получившие премию за достижения в области разработки механизмов защиты иммунной системы.
