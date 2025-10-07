Песков ответил на вопрос о «встрече» Путина и Зеленского в 2022 году

В 2022 году не планировалась встреча президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно что планировалась встреча. Они виделись в Париже, но это была не двусторонняя встреча. Это был Нормандский формат» — сказал пресс-секретарь российского лидера. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, планировавшаяся в Стамбуле 9 апреля 2022 года, в итоге не состоялась. Арестович, находясь в составе переговорной группы, утверждал, что дата встречи была уже окончательно согласована.
