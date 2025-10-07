Песков ответил на вопрос о «встрече» Путина и Зеленского в 2022 году

Песков: в 2022 году не планировалась встреча Путина и Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков опроверг слухи о встрече Путина и Зеленского в 2022 году
Песков опроверг слухи о встрече Путина и Зеленского в 2022 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В 2022 году не планировалась встреча президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно что планировалась встреча. Они виделись в Париже, но это была не двусторонняя встреча. Это был Нормандский формат» — сказал пресс-секретарь российского лидера. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, планировавшаяся в Стамбуле 9 апреля 2022 года, в итоге не состоялась. Арестович, находясь в составе переговорной группы, утверждал, что дата встречи была уже окончательно согласована.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2022 году не планировалась встреча президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мне неизвестно что планировалась встреча. Они виделись в Париже, но это была не двусторонняя встреча. Это был Нормандский формат» — сказал пресс-секретарь российского лидера. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, планировавшаяся в Стамбуле 9 апреля 2022 года, в итоге не состоялась. Арестович, находясь в составе переговорной группы, утверждал, что дата встречи была уже окончательно согласована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...