В Челябинской области после проверки пожарной безопасности на объектах массового пребывания людей в суд было направлено 17 исков о закрытии торгово-развлекательных центров. Всего надзорные органы после трагедии в Кемерове проверили 573 объекта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Результаты проверки были оглашены на заседании координационного совета по обеспечению правопорядка с главой Южного Урала Борисом Дубровским и руководителями правоохранительных органов региона. В ходе мероприятия было озвучено, что проверка 573 объектов выявила 1100 нарушений. По их результатам было внесено 186 представлений прокуратуры об устранении недочетов. Против 262 юридических лиц возбудили административные делопроизводства, 19 исков было направлено в суд. Некоторые нарушения носят грубый характер, что поставило под сомнение дальнейшую работу объектов. В связи с этим в суд направили 17 исков для рассмотрения вопроса о приостановлении их деятельности.
Глава Челябинской области выразил возмущение безответственностью руководителей ТРК, где выявили нарушения. «Проверки не были внезапными, об их проведении на всю страну было заявлено генеральной прокуратурой сразу после трагедии в „Зимней вишне“. Проверяющие пришли через неделю, где-то через две недели и при этом нашли нарушения! То есть собственники даже не посчитали необходимым подготовиться к проверке, устранить очевидные замечания по очистке путей эвакуации», — подчеркнул Дубровский.
По его словам, необходимо «переломить» халатное отношение к пожарной безопасности, а правоохранителям, органам исполнительной власти следует быть нетерпимыми, проявлять твердость и обеспечить необходимый контроль над этими вопросами. Мнение губернатора Южного Урала поддержали руководители органов правопорядка и безопасности.
Напомним, трагедия в Кемерове произошла 25 марта. По данным СУ СК РФ, в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, из них — 41 ребенок, напоминает «Национальная служба новостей». По словам представителей ведомства, все погибшие идентифицированы, выданы разрешения на захоронение 37 человек.