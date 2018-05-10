Госдума предлагает расширить действие «закона Димы Яковлева»

Все фракции Госдумы без исключения выступили за то, чтобы под действие «закона Димы Яковлева» подпадали иностранцы, которые вмешиваются в российские выборы. Соответствующее предложение должно прозвучать на заседании нижней палаты российского парламента 10 мая. Об этом рассказал первый заместитель председателя «Единой России» Андрей Исаев.
Речь идет как о юридических, так и о физических лицах, передает телеканал 360. По словам Исаева, санкции применят в отношении иностранных организаций, людей или государственных институтов, которые «натаскивали вполне конкретных кандидатов», оказывали им «информационную помощь», а также использовали иные «жесткие формы вмешательства» в выборы. Деятельность вышеперечисленных лиц будет признаваться нежелательной в России, если будет доказано, что они вмешиваются в выборный процесс РФ.
«Закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять российских сирот, действует в России с 1 января 2013 года. Это связано с несколькими случаями насилия в отношении приемных детей со стороны американских усыновителей. Европейский суд по правам человека признал незаконным такой запрет. Россия планирует обжаловать решение суда, сообщало «URA.RU».
Подавляющее большинство россиян — 71% — поддерживают закон, однако 64% опрошенных ВЦИОМ не считают для себя возможным усыновление. Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева отмечает, что на мнение людей влияет телевизионная пропаганда. «Любой закон так или иначе должен приниматься в интересах детей, в каких бы странах они ни жили», — цитирует ее «Национальная служба новостей».