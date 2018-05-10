{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 мая 2018
13:02  10 мая 2018 0

Госдума предлагает расширить действие «закона Димы Яковлева»

Пресс-конференция
Об инициативе рассказал Андрей ИсаевФото: Владимир Андреев © URA.RU

Все фракции Госдумы без исключения выступили за то, чтобы под действие «закона Димы Яковлева» подпадали иностранцы, которые вмешиваются в российские выборы. Соответствующее предложение должно прозвучать на заседании нижней палаты российского парламента 10 мая. Об этом рассказал первый заместитель председателя «Единой России» Андрей Исаев.

Речь идет как о юридических, так и о физических лицах, передает телеканал 360. По словам Исаева, санкции применят в отношении иностранных организаций, людей или государственных институтов, которые «натаскивали вполне конкретных кандидатов», оказывали им «информационную помощь», а также использовали иные «жесткие формы вмешательства» в выборы. Деятельность вышеперечисленных лиц будет признаваться нежелательной в России, если будет доказано, что они вмешиваются в выборный процесс РФ.

«Закон Димы Яковлева», запрещающий гражданам США усыновлять российских сирот, действует в России с 1 января 2013 года. Это связано с несколькими случаями насилия в отношении приемных детей со стороны американских усыновителей. Европейский суд по правам человека признал незаконным такой запрет. Россия планирует обжаловать решение суда, сообщало «URA.RU».

Подавляющее большинство россиян — 71% — поддерживают закон, однако 64% опрошенных ВЦИОМ не считают для себя возможным усыновление. Глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева отмечает, что на мнение людей влияет телевизионная пропаганда. «Любой закон так или иначе должен приниматься в интересах детей, в каких бы странах они ни жили», — цитирует ее «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров