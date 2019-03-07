На Западе оценили лимузин Путина

Российский Aurus поставили в один ряд с Bentley Официальный сайт Кремля

Автомобили российского бренда Aurus, которые 6 марта презентовали на автосалоне в Женеве, получили высокие оценки зарубежных экспертов. Так называемый «лимузин Путина» поставили в один ряд с Rolls-Royce и Bentley.

«Эти роскошные автомобили российского производства стилистически напоминают Rolls-Royce», — приводит RT слова американского специалиста. Эксперт признал, что салон современного российского лимузина достоин высших похвал. Кожаная обивка, а также акценты на металлических и деревянных деталях отделки салона, по мнению эксперта из США, «несомненно, роскошны».

Лимузин отечественного бренда Aurus, на котором передвигается президент России Владимир Путин, впервые увидел свет в день его инаугурации, 7 мая 2018 года, напоминает агентство Nation News. Модель получила высокие оценки экспертов и даже попала в пятерку лучших президентских авто мира.