Орешкин надумал изменить методику расчета реальных доходов россиян

Чиновники полагают, что реальные доходы россиян падают из-за неправильных расчетов Фото: depositphotos.com

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин решил, что Росстату все же стоит рассмотреть возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян. Об этом заявил сам министр, некоторое время назад выступавший против изменений в работе ведомства.

Первым вопрос об изменении расчетов поднял первый вице-премьер Антон Силуанов. В конце декабря политик заявил, что ведомство нуждается в серьезном реформировании из-за «ужасного качества счета», в том числе реальных доходов населения. «Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное», — подчеркнул тогда вице-премьер.

После этого Орешкин, как пишет газета «Ведомости», заявил, что методология Росстата базируется на мировых стандартах и не нуждается в реформе. При этом, как отмечает издание, расчеты ведомства давно вызывают недоумение и у властей, и у экспертов: реальные доходы людей снижаются пятый год подряд вопреки прогнозам Минэкономразвития. Причем эта динамика давно разошлась с реальными зарплатами и с оборотом розничной торговли, которые растут с мая 2017 года. Кроме того, Росстат констатировал отрицательную динамику даже в 2018 году, когда зарплаты выросли на 6,8%.