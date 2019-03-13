12 марта 2019

Орешкин надумал изменить методику расчета реальных доходов россиян

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 05:16
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Чиновники полагают, что реальные доходы россиян падают из-за неправильных расчетовФото: depositphotos.com

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин решил, что Росстату все же стоит рассмотреть возможность изменения методики расчета реальных доходов россиян. Об этом заявил сам министр, некоторое время назад выступавший против изменений в работе ведомства.

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Силуанов призвал реформировать Росстат за «ужасное качество счета»

Первым вопрос об изменении расчетов поднял первый вице-премьер Антон Силуанов. В конце декабря политик заявил, что ведомство нуждается в серьезном реформировании из-за «ужасного качества счета», в том числе реальных доходов населения. «Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное», — подчеркнул тогда вице-премьер.

После этого Орешкин, как пишет газета «Ведомости», заявил, что методология Росстата базируется на мировых стандартах и не нуждается в реформе. При этом, как отмечает издание, расчеты ведомства давно вызывают недоумение и у властей, и у экспертов: реальные доходы людей снижаются пятый год подряд вопреки прогнозам Минэкономразвития. Причем эта динамика давно разошлась с реальными зарплатами и с оборотом розничной торговли, которые растут с мая 2017 года. Кроме того, Росстат констатировал отрицательную динамику даже в 2018 году, когда зарплаты выросли на 6,8%.

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