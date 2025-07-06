В Анталье лев вырвался из клетки и напал на человека

В турецком курортном районе Манавгат (провинция Анталья, Турция) продолжается операция по поимке льва, который сбежал из парка животных Lion Land и ранил местного жителя. Об этом сообщают местные СМИ.
Ночью около 02:00 лев-самец по кличке Зевс сбежал из клетки в парке Lion Land, расположенном у шоссе D-400 в районе Илыджа. Около 05:00 животное напало на местного жителя Сулеймана Кыра, который работал примерно в километре от парка. Пострадавшему были нанесены серьезные ранения, после чего его госпитализировали врачи скорой помощи. Об этом сообщает газета Hurriyet.
В поисках хищника задействованы силы жандармерии и полиции. Операция проводится с использованием БПЛА. Как уточняет издание, власти разослали предупреждение жителям, в которых попросили их не приближаться к территории между районами Илыджа и Кумкей, по которой, предположительно, бродит лев.
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