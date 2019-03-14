Добыча нефти и газа в России может упасть через шесть лет

Эксперты расходятся во мнениях по поводу того, когда в стране закончится нефть Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Нефтегазовая отрасль в России может начать существенно сокращаться через шесть лет — к 2025 году. Такой прогноз озвучил в беседе с «URA.RU» старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

Вся нефть в России стоит около 40 трлн рублей, газ — чуть более 11 трлн рублей, подсчитали ранее аналитики Минприроды. Это эквивалентно бюджету Российской Федерации на ближайшие два с половиной года. При этом доходы нефтегазовой отрасли формируют почти половину казны — так, в 2019 году с помощью нее планируется пополнить бюджет на 8,3 трлн, тогда как расходы составят 18 трлн рублей.

Жаворонков пояснил агентству, что прогнозы насчет сокращения добычи полезных ископаемых существуют различные, однако опасаться бюджетного кризиса из-за этого вряд ли стоит. «Ближайшие прогнозы о существенном сокращении нефти и газа в России датируются 2025 годом. Но они не являются консенсусом — другие эксперты говорят о том, что стране удастся удерживать добычу на том же уровне, что и сейчас, долгие годы», — отметил эксперт.

Экономист Игорь Николаев подчеркнул, что в России для того, чтобы ископаемые не заканчивались, есть геологоразведка. Не заинтересованы в таком исходе событий и крупные компании, которые проводят свои исследования. «Ежегодно в стране идет прирост этих запасов», — уточнил Николаев.