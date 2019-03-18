Россияне работают меньше жителей других развитых стран

Мужчины в России работают или ищут работу около 34 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители России экономически активны меньшее время, чем граждане других развитых стран. Трудовая жизнь россиянина составляет около 33 лет.

«Российские мужчины находятся на рынке труда в среднем 33 года 8 месяцев, а женщины 32 года 1 месяц», — приводит «Коммерсант» данные исследования Высшей школы экономики. Это наименьший показатель среди жителей развитых стран.

Так, в Японии трудовая жизнь мужчины, включая и занятость, и безработицу, составляет 45 лет и 2 месяца. Среди женщин дольше всего трудятся или ищут работу шведки — их трудовая жизнь длится 40 лет.