Школьницу избили из-за поддельных кроссовок в Челябинске

Челябинские пятиклассницы избили одноклассницу из-за поддельных кроссовок. Ребенок пришел в школу в кроссовках Balenciaga, которые девочке на 8 Марта подарила ее мать.
«По словам мамы пострадавшей девочки, конфликт возник из-за поддельных кроссовок. От ребенка потребовали снять кроссовки, либо дать девочкам деньги, либо ее изобьют», — сообщает телеканал 360.
По данным матери ребенка, девочка получила множественные ушибы. Избиение ребенка снималось на видео, после чего было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте». В адрес девочки продолжают поступать угрозы.
В школе уже отреагировали на конфликт, но попросили не делать поспешных выводов. По мнению педагогов, у детей возник конфликт из-за оскорблений в социальных сетях. «Но ситуация такова, что непонятно, кто зачинщик на сегодняшний день, пострадавшая сторона либо нет», — сообщила директор школы, где произошел конфликт, «Первому областному».
В конце февраля в Приморском крае родители учеников одной из школ устроили самосуд над пятиклассником-хулиганом, который якобы издевался над сверстниками. Отцы пострадавших детей схватили школьника за шиворот и окунули его головой в унитаз. На мужчин завели уголовное дело по статье «Побои» (ст. 116 УК РФ) и задержали. Впоследствии одного из мужчин освободили из изолятора временного содержания.