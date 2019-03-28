Драматурги разнесли идею Мединского об объединении старейших театров России

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил об объединении Александринского театра Санкт-Петербурга с Волковским театром Ярославля. Однако представители власти и члены профессионального сообщества раскритиковали идею главы Минкульта.
Мединский на пресс-конференции в Музее им. Бахрушина 27 марта объявил о слиянии Александринского и Волковского театров, уточняет ТАСС. «Это будет исторически обусловленное воссоздание первого национального театра России», — заявил глава Минкульта. В свою очередь, драматурги и представители власти резко отреагировали на слова Мединского.
В частности, идею министра культуры раскритиковал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. «Считаю, что объединение Волковского театра нецелесообразно. Разделяю возмущение ярославцев», — написал политик на своей странице в Facebook. «Прежде чем принимать такое решение, надо было посоветоваться с жителями Ярославской области, общественностью и коллективом театра», — подчеркнул Миронов. Он добавил, что будет отстаивать статус Волковского театра и уже «провел по этому вопросу серию встреч» в Москве.
Директор Волковского театра Алексей Туркалов также высказался об идее Мединского. Заявление министра он назвал «громом среди ясного неба». «Все мы оказались заложниками „желания объединения“ человека с хорошими связями в театральном мире и мире власти», — приводит издание «ЯРновости» слова Туркалова.
В свою очередь, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин назвал заявление главы Минкульта «шокирующим». «Что вытворяют государственные чиновники? Под прикрытием красивых слов об оптимизации ставят под угрозу исчезновение легендарного театра России», — заявил Калягин в беседе с РИА «Новости». Он подчеркнул, что «без серьезного обсуждения с театральным сообществом принимать такое решение значит идти вразрез с основами государственной культурной политики», которую утвердил президент России Владимир Путин.