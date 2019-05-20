Дума Екатеринбурга составила план противодействия новым протестам. Первый шаг — защитить скверы

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 13:51
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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург , толпа, свет, фонарики, протест, скверубыть
Депутаты услышали мнение людей о недопустимости застройки скверовФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Депутаты думы Екатеринбурга готовы принять ряд решений, которые предотвратят новые массовые протестные акции в уральской столице.

Как сообщил «URA.RU» председатель муниципального парламента Игорь Володин, одним из таких решений станет введение запрета на строительство любых объектов в скверах и на охраняемых территориях, представляющих историческую ценность. Спикер подчеркнул, что этот вопрос находится в сфере полномочий муниципальной власти.

Еще одним направлением станет усиление работы с Молодежной палатой Екатеринбурга. Депутаты будут привлекать ее членов к обсуждению всех значимых городских проблем.

Как ранее сообщало «URA.RU», на прошлой неделе в Екатеринбурге прошел ряд несанкционированных акций протеста. Их участники протестовали против строительства в сквере у театра драмы храма Святой Екатерины. В протестах приняли активное участие молодые люди.

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