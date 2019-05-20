Депутаты думы Екатеринбурга готовы принять ряд решений, которые предотвратят новые массовые протестные акции в уральской столице.
Как сообщил «URA.RU» председатель муниципального парламента Игорь Володин, одним из таких решений станет введение запрета на строительство любых объектов в скверах и на охраняемых территориях, представляющих историческую ценность. Спикер подчеркнул, что этот вопрос находится в сфере полномочий муниципальной власти.
Еще одним направлением станет усиление работы с Молодежной палатой Екатеринбурга. Депутаты будут привлекать ее членов к обсуждению всех значимых городских проблем.
Как ранее сообщало «URA.RU», на прошлой неделе в Екатеринбурге прошел ряд несанкционированных акций протеста. Их участники протестовали против строительства в сквере у театра драмы храма Святой Екатерины. В протестах приняли активное участие молодые люди.