В России снова разрешат свастику

Одним из авторов законопроекта стала депутат Госдумы Елена Ямпольская Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Демонстрация свастики в просветительских целях и произведениях искусства может снова стать законной. Документ, регламентирующий использование нацистской символики, уже внесен в Госдуму.

«Поправки предполагают не распространять запрет (на демонстрацию нацистской символики — прим. ред.) на произведения науки, литературы, искусства, продукцию СМИ», — уточняет агентство «Интерфакс». Также свастику смогут использовать образовательные учреждения, но только в просветительских целях. Однако демонстрировать этот символ можно будет только в контексте осуждения национализма и схожих идеологий.

Одним из авторов законопроекта является глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она обратила внимание на то, что сейчас в России демонстрация свастики запрещена в любой форме. Из-за этого под действие закона «О противодействии экстремистской деятельности» фактически попадают любые фильмы о Великой Отечественной войне, документальные кинохроники или фотографии из музеев.

Нацистской символикой считается не только свастика, но и любые другие символы и атрибуты Третьего рейха и Фашистской партии Италии. Демонстрация значков, вымпелов, нашивок, а также использование соответствующих лозунгов или приветствий в России в любом виде запрещена.