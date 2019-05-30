Ирина Шейк вновь дала поклонникам повод для переживаний Фото: Личная страница Ирины Шейк в Instagram

Поклонники Ирины Шейк, едва успев порадоваться ее примирению с голливудским актером Брэдли Купером, обсуждают фото супермодели с брутальным незнакомцем. Папарацци узнали знаменитость, несмотря на простую одежду и темные очки.

Супермодель сфотографировали в красных спортивных штанах, белой майке, простой панаме и совершенно без косметики. Ее спутник предпочел обычные джинсы и черную футболку навыпуск.

Загадку выяснили американские фанаты Шейк. В сопровождающем звезду мужчине они опознали директора модельного агентства Али Кавусси (Ali Kavoussi). Он известен как агент и старый друг Ирины. Совместные снимки Шейк и Кавусси уже неоднократно заставляли поклонников и журналистов строить предположения об их отношениях.

Уроженка города Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк (Шайхлисламова) сделала невероятную карьеру в модельном бизнесе, обретя массу поклонников как в России, так и за рубежом. До 2015 года ее бойфрендом был знаменитый футболист Криштиану Роналду. Сейчас Ирина замужем за актером Брэдли Купером. Пара воспитывает дочь Лею.