Ирину Шейк заметили с брутальным незнакомцем. ФОТО

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 17:39
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Шейк Ирина, шейк ирина
Ирина Шейк вновь дала поклонникам повод для переживанийФото: Личная страница Ирины Шейк в Instagram

Поклонники Ирины Шейк, едва успев порадоваться ее примирению с голливудским актером Брэдли Купером, обсуждают фото супермодели с брутальным незнакомцем. Папарацци узнали знаменитость, несмотря на простую одежду и темные очки.

Супермодель сфотографировали в красных спортивных штанах, белой майке, простой панаме и совершенно без косметики. Ее спутник предпочел обычные джинсы и черную футболку навыпуск.

Загадку выяснили американские фанаты Шейк. В сопровождающем звезду мужчине они опознали директора модельного агентства Али Кавусси (Ali Kavoussi). Он известен как агент и старый друг Ирины. Совместные снимки Шейк и Кавусси уже неоднократно заставляли поклонников и журналистов строить предположения об их отношениях.

Уроженка города Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк (Шайхлисламова) сделала невероятную карьеру в модельном бизнесе, обретя массу поклонников как в России, так и за рубежом. До 2015 года ее бойфрендом был знаменитый футболист Криштиану Роналду. Сейчас Ирина замужем за актером Брэдли Купером. Пара воспитывает дочь Лею.

Этот снимок гуляет по российским изданиям как новое подтверждение разлада между Ириной Шейк и Брэдли Купером
Фото: страница Irina Shayk & Bradley Cooper, Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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