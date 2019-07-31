Блогер Варламов после оскорблений Урала перешел к похвалам

По словам Ильи Варламова, аэропорт Кольцово достоин более высокой оценки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Популярный российский блогер Илья Варламов составил рейтинг российских аэропортов. Несмотря на то, что ранее блогер выступал с резкой критикой в адрес Среднего Урала, на этот раз он похвалил екатеринбургский аэропорт Кольцово, поместив его в десятку лучших.

По словам Варламова, он поставил Кольцово лишь на шестую строчку в десятке лучших только из-за того, что ему не разрешили вести съемку внутри терминалов. «Аэропорт в Екатеринбурге уже не новый, но он остается одним из самых современных и удобных в России», — написал блогер на своем сайте.

Среди достоинств екатеринбургского аэропорта Варламов отметил «крутой бизнес-зал у „Аэрофлота“», а также то, что в гостиницу можно попасть прямо из зала прилета.

Первое место среди аэропортов страны в рейтинге Варламова досталось ростовскому аэропорту Платов. В тройку лучших блогер также поместил аэропорт Симферополя и терминал Б аэропорта Шереметьево.

Ранее публикация Варламова о состоянии свердловских лесов вызвала острую реакцию уральцев. По мнению блогера, жители Среднего Урала предпочитают сваливать бытовые отходы на улицах, несмотря на наличие специальных мест и организованный вывоз мусора. Позже Варламов пояснил, что назвал «быдлом» не всех уральцев, а только тех, которые «позволяют себе гадить в уральском лесу».