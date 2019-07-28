Известные уральцы ответили Варламову на оскорбления Екатеринбурга

Илья Варламов пришел в ужас от мусора в лесах Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известные уральцы эмоционально отреагировали на оскорбительные заявления блогера Ильи Варламова в адрес жителей Свердловской области. По его мнению, в регионе живет «быдло», которое, несмотря на наличие организованных свалок и контейнеров, предпочитает «засирать родную природу».

«Со стороны виднее, — оправдывает московского блогера знаменитый уральский драматург Николай Коляда. — Мы тут живем и ничего этого не замечаем». Однако режиссер уверен: Урал отнюдь не показатель замусоренности. «Разве только у нас так, а везде чистота и порядок?» — недоумевает собеседник.

Стихийные свалки можно заметить во всех регионах страны, а не только на Урале Фото: Николай Бастриков © URA.RU

С тем, что свердловчане выбрасывают мусор куда попало, согласился артист шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, считающий, что Варламов еще мягко выражается. «У нас в доме бывает, что люди мусорный пакет у лифта кидают! — возмущается шоумен. — Кто так поступает — я бы их еще хлеще назвал!»

Лидер общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина уверена: «Диагноз надо признать — действительно свиньи, действительно быдло».

«То, что творится в наших лесах, ни в какие ворота не лезет!» — возмущается общественница. По ее словам, она сама картографировала свалки, видела как люди вывозят мусор из домов, из садовых участков, целыми машинами. «Логика у людей при этом простая: все что за пределами моей квартиры — не мое и это можно засирать», — рассказала собеседница агентства.

Депутату Государственной думы РФ от Свердловской области Дмитрию Ионину подход Варламова напомнил не менее скандальное заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, назвавшего всех уральцев поголовно «тупыми».

«Какое им вообще дело, как мы живем? — возмутился Ионин. — Если им не нравится, что творится на Урале, так пусть не приезжают!» По словам собеседника, пост Варламова его сильно задел: нельзя делить людей по месту их проживания, ситуация с замусоренностью сложная во всех регионах.

Депутат пояснил: культура обращения с бытовыми отходами у населения действительно низкая. «Этим надо заниматься, прививать детям уважение к природе, показывать своим примером, что мусор бросать дать надо в урны и контейнеры», — считает политик.

«Не бывает плохих людей, — объяснил свою позицию политтехнолог Платон Маматов. — Настройте систему обращения с отходами и включите пропаганду по данному вопросу. Научите, как правильно. Разъясните. Побудите делать правильно. И люди будут делать как надо».

Редакция попыталась связаться с блогером Варламовым. Он обещал дать комментарий позже, но в условленное время на звонок корреспондента не ответил.