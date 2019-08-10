Митингующим не дали развернуть флаги Украины (архивный снимок) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самой жалкой оппозицией назвал прошедший 10 августа митинг в Москве украинский журналист, создатель фонда «Журналистика без посредников» Аркадий Бабченко. По его мнению, выступавшие на акции, во-первых, не смогли собрать и сплотить вокруг себя народ, а во-вторых, преследовали совершенно другие цели.

Бабченко на странице в Facebook напомнил подписчикам, что на митинг 10 августа косвенно (обещая свое участие) призывали выйти российский блогер Юрий Дудь и рэпер и Оксимирон, у которых общее число подписчиков составляет около 34 миллионов человек, однако в итоге на проспекте Сахарова оказалось не более 50 тысяч человек. При этом, по словам Бабченко, и Дудь, и Оксимирон провели на сцене перед собравшимися не более пяти минут. «Пять минут жалких слюнявых елозаний по сцене. Хоспадя, а разговоров то было. Да, это был самый многочисленный митинг оппозиции. И, [нецензурное слово], самый жалкий», — отмечает журналист. Он подчеркнул, что сразу после выступления на сцене Дудь «побежал проводить какой-то там фестиваль». «Революция революцией, а корпоратив по распорядку», — негодует украинский общественник.

Он также обратил внимание на то, что сами организаторы не позволили участникам митинга развернуть флаги Украины. «Эти русские оппозиционеры начали у них [участников митинга] эти флаги вырывать! Мол — провокация. Ну, и правда. Они ж там за плитку-бордюры, а ты тут на антипутинском митинге с флагом оккупированой ими страны», — иронизирует Бабченко.

По его мнению, все московские митинги сводятся к тому, чтобы непрошедшие регистрацию кандидаты получили право «избираться в рейхсканцелярию, на котором флаг Украины считается „провокацией“. Не дай бог что-нибудь сине-желтое увидеть. Трусы еще у себя проверьте. Вдруг они синие с желтой надписью? Съешьте немедленно», — советует оппозиционерам журналист.

По данным столичного МВД, в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова участвовали 20 тысяч человек. Прийти на митинг москвичей звали российские артисты: Face, Оксимирон и группы «Кровосток» и IC3PEAK. Поводом для сегодняшней согласованной акции стал отказ столичных избиркомов регистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму 8 сентября из-за ошибок в подписных листах.