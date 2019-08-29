Еще один регион готов отказаться от финансирования «Урала промышленного — Урала полярного»

Тюменская область готова отказаться от финансирования «Корпорации Развития» (ранее «Урал промышленный — Урал полярный»). Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник в правительстве региона.
«Правительство деньги вкладывать не хочет. И если будет, то минимально. Политическая ситуация не благоприятствует. Но все зависит от позиции полпредства. Как скажут, так и будет», — сказал собеседник.
Официально в правительстве пока не прокомментировали эту тему. В пресс-службе полпредства УрФО отказались от комментариев.
Ранее другой источник сообщал, что Ямал больше не будет финансировать проект «Заполярье — Пурпе» через «Корпорацию Развития». Узнать о решении ХМАО по поводу финансирования организации не удалось. В правительстве региона пока не ответили на запрос. Дозвониться до гендиректора «Корпорации Развития» Сергея Черняева не удалось.
«Корпорация развития» была создана под эгидой полпредства в 2006 году для развития экономики и инфраструктуры Приполярного и Полярного Урала. На данный момент ее акционеры ХМАО, ЯНАО, Тюменская область. Работу организации не раз критиковали из-за неэффективного использования средств. Уральский полпред Николай Цуканов также высказывал претензии к работе «Корпорации».