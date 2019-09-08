Сбой в работе КОИБов в Челябинске оказался фейком

«Электронная урна» в определенный момент не функционировала, однако эта была лишь разовая пауза Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Избирательная комиссия Челябинской области опровергла ранее появившуюся информацию о сбое комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Представители избиркома отметили, что все аппараты исправны, а работа избирательного участка нарушена не была.

«Все комплексы обработки избирательных бюллетеней проверялись ранним утром. Бракованные КОИБы просто не были бы допущены к работе», — цитирует сотрудника избиркома издание «Вечерний Челябинск». Кроме того, избирком не подтвердил информацию, что на участке № 719 в Металлургическом районе произошел сбой, из-за которого избиратели не могли проголосовать и начали рвать бюллетени.

При этом, как сообщает телеканал «ОТВ», глава облизбиркома Сергей Обертас подтвердил, что на этом участке в определенный момент действительно не функционировала «электронная урна». «Была разовая пауза, посмотрели по камерам — работоспособность не нарушена. Прибор может перегреваться», — уточнил Обертас.

В Челябинской области 8 сентября проходят выборы губернатора. Также южноуральцам предстоит избрать депутатов ряда муниципалитетов. Самой масштабной кампанией станет голосование в Челябинске, где горожанам предстоит избрать 170 депутатов семи райсоветов — на мандаты есть почти тысяча претендентов.