Минздрав пообещал сельским фельдшерам машины повышенной проходимости

Региональные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) обеспечат машинами повышенной проходимости. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на форуме «Биотехмед-2019».
«Мы еще три года назад поставили вопрос о повышении мобильности фельдшерских врачебных кадров. И такие регионы, как Вологодская область, Самарская, Тульская, Калужская, уже обеспечили свои ФАПы отечественными автомобилями, скажем, „Нивами“ высокой проходимости», — приводит слова Скворцовой РИА «Новости». Такими автомобилями должны обеспечить все ФАПы. Один пункт обслуживает около 20 квадратных километров, и иногда фельдшерам приходится ходить пешком по территории, добавила министр.
Ранее «URA.RU» писало, что Минздрав разработал проект единого регистра, в который попадут получатели льготных лекарств. Это поможет в будущем протестировать различные модели лекарственного страхования, в числе которых компенсация денежных средств.