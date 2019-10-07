В топ-10 рейтинга городов РФ по уровню зарплат попали сразу пять уральских муниципалитетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уровень зарплаты в российских городах сильно варьируется. Больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и уральских нефтяных городов, меньше всего — работники городов на юге страны.

Во время подсчетов эксперты основывались на соотношении среднего заработка и стоимости стандартного потребительского набора в сотне крупнейших городов. Составило рейтинг агентство РИА «Новости».

По итогам исследования выяснилось, что самая высокая зарплата была зафиксирована в Москве. Житель столицы на среднюю зарплату (96,9 тыс. руб.) может купить 3,83 набора товаров и услуг с поправкой на городские цены. В топ-10 городов РФ по уровню зарплаты вошли: Москва, Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Магадан, Санкт-Петербург, Тюмень, Нижневартовск и Петропавловск-Камчатский. Последние места в рейтинге занимают южные города. Пять из них — столицы северокавказских республик.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ямал занял последнее место среди регионов России по росту зарплаты в первые шесть месяцев 2019 года. Заработок жителей ЯНАО поднялся лишь на 2,3%. Небольшой рост эксперты связали с высокими жалованием в округе. Более того, реальные зарплаты жителей ЯНАО падают уже второй месяц подряд. Данные о заработке ямальцев содержатся в отчете Тюменьстата. Так, реальная зарплата работников округа в мае составляла 120,7 тысячи рублей, после чего она упала в июне до 104 тысяч рублей (минус 13,8%). В июле доходы жителей округа упали еще на 6,7% до 97,3 тысячи рублей. В то же время среднемесячная номинальная начисленная зарплата жителей Ямала за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 2%.