В документах Минфина увидели желание повысить налоги для россиян

Эксперты прогнозируют рост налогов для бизнеса и населения в ближайшие три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

А подготовленных Министерством финансов документах есть сигнал о повышении налогов в ближайшие три года. Причем как для бизнеса, так и для граждан. Такие выводы сделали в Институте комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

Авторы исследования проанализировали Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-й и плановый период 2021-го и 2022 годов, а также приложения к документу, которые были внесены в Госдуму правительством вместе с проектом бюджета на три года.

«Следует ожидать, что по итогам 2019 года этот показатель [налоговая нагрузка на экономику] станет еще выше (учитывая повышение НДС до 20%, а также индексацию акцизов, страховых взносов, продолжение роста нагрузки по имущественным налогам и так далее). Такая же тенденция, судя по „Основным направлениям…“, будет продолжена и в 2020—2022 годах, причем в отношении и бизнеса, и населения», — приводит РИА «Новости» выдержку из документа. В ИКСИ добавили, что Минфин планирует продолжить индексацию акцизов и страховых взносов, перевести более широкий круг объектов имущества на налогообложение по кадастру, а также внедрить новый туристический сбор.

Ранее, как напоминает RT, Минэкономразвития предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9% с 2020 года. речь идет о едином налоге на вмененный доход, о торговом сборе и патентной системе. Позже стало известно, что предстоящее повышение налогов для малого бизнеса стало следствием разногласий в российском правительстве.