В правительстве объяснили рекордный рост налогов для малого бизнеса

В кабмине рассказали, почему мелким предпринимателям придется платить более высокие налоги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Предстоящее рекордное повышение налогов для малого бизнеса стало следствием разногласий в правительстве РФ: министерство экономического развития предлагало заморозить налоговые ставки, однако резко против этого выступил Минфин.

«Минэкономразвития обсуждало заморозку на текущем уровне условий специальных налоговых режимов для предпринимателей — единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патентной системы налогообложения (ПСН) и торгового сбора, но эту идею не поддержал Минфин», — цитирует РБК сообщение пресс-службы министерства экономического развития РФ.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в России могут повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Согласно опубликованному проекту документа, сразу на 4,9% будет повышен единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор. Так, в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9%.

При этом ожидается, что рост ЕНВД в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции 2019 года, уточняет RT. Как полагает ряд экспертов, очередной рост налога негативно отразится на деятельности предпринимателей.