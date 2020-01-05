Forbes объяснил, почему санкции против «Северного потока — 2» потеряли смысл

«Северный поток-2» — газопровод, который должны протянуть из России в Германию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» стали бессмысленными после разрешения спора между Россией и Украиной о транзите газа. Такое мнение высказал журналист Кеннет Рапоза в своем материале в Forbes.

«Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию 10% украинской казны в костре», — говорится в публикации. Помимо этого автор материала предполагает, что, если страны смогли договориться о поставках газа, то могут найти и решение вопроса по Донбассу.

Россия и Украина в конце декабря продлили соглашение по транзиту газа на пять лет. Планируется, что в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд кубометров российского газа. С 2021 по 2025 годы этот объем сократится до 40 млрд кубометров газа в год. Ранее на Украине заявил, что С 1 января через страну стало проходить в пять раз меньше газа в сравнении с декабрем 2019 года. Отмечается, что при этом размер платы со стороны Киева не изменился, передает агентство Nation News.

«Северный поток-2» — газопровод, который должны протянуть из России в Германию. Его мощность составит 55 млрд кубометров в год. проект должен быть реализован в середине 2020 года.