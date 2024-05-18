Китайская разведка выявила множество случаев шпионажа в космической сфере

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Спецслужбы некоторых стран предпринимают попытки проникнуть в космическую сферу Китая, пишет SCMP
Спецслужбы некоторых стран предпринимают попытки проникнуть в космическую сферу Китая, пишет SCMP Фото:

Разведка Китая за последние несколько лет идентифицировала значительное количество случаев шпионажа в космической области. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"Главное разведывательное управление КНР за последние годы выявило многочисленные случаи шпионажа в космической сфере", — говорится в материале. Там добавили, что разведывательные службы некоторых стран стремились проникнуть в аэрокосмическую сферу Китая.

Благодаря действиям Министерства было предотвращено распространение конфиденциальной информации. Какие именно страны предпринимали указанные попытки, не было уточнено. Отмечается, что некоторые государства рассматривают Китай как основного конкурента в космической области и готовы прикладывать усилия для его ограничения и подавления. 

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Разведка Китая за последние несколько лет идентифицировала значительное количество случаев шпионажа в космической области. Об этом сообщает газета South China Morning Post. "Главное разведывательное управление КНР за последние годы выявило многочисленные случаи шпионажа в космической сфере", — говорится в материале. Там добавили, что разведывательные службы некоторых стран стремились проникнуть в аэрокосмическую сферу Китая. Благодаря действиям Министерства было предотвращено распространение конфиденциальной информации. Какие именно страны предпринимали указанные попытки, не было уточнено. Отмечается, что некоторые государства рассматривают Китай как основного конкурента в космической области и готовы прикладывать усилия для его ограничения и подавления. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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