Китайская разведка выявила множество случаев шпионажа в космической сфере

Разведка Китая за последние несколько лет идентифицировала значительное количество случаев шпионажа в космической области. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
"Главное разведывательное управление КНР за последние годы выявило многочисленные случаи шпионажа в космической сфере", — говорится в материале. Там добавили, что разведывательные службы некоторых стран стремились проникнуть в аэрокосмическую сферу Китая.
Благодаря действиям Министерства было предотвращено распространение конфиденциальной информации. Какие именно страны предпринимали указанные попытки, не было уточнено. Отмечается, что некоторые государства рассматривают Китай как основного конкурента в космической области и готовы прикладывать усилия для его ограничения и подавления.
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