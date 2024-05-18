Kan: Израиль и ХАМАС прервали переговоры

Переговоры между правительством Израиля и радикальной палестинской организацией ХАМАС были приостановлены. Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan.
"Переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены", — говорится в материале. Там добавили, что консультации зашли в тупик из-за неспособности сторон конфликта достичь согласия по условиям освобождения заложников. Отмечается, что существенные разногласия возникли, в частности, по поводу определения "окончания войны" и планам Израиля наложить вето на имена террористов, которых ХАМАС может потребовать освободить.
Боевики ХАМАС 7 октября 2023 года из Газы проникли на израильскую территорию, убили мирных жителей и захватили 240 заложников. Израиль начал военную операцию в Газе, чтобы уничтожить структуру ХАМАС и освободить заложников. В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное перемирие, в рамках которого Израилю удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, и боевые действия возобновились.
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