Kan: Израиль и ХАМАС прервали переговоры

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Израиль и ХАМАС не могут договориться об условиях освобождения заложников
Израиль и ХАМАС не могут договориться об условиях освобождения заложников Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Переговоры между правительством Израиля и радикальной палестинской организацией ХАМАС были приостановлены. Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan.

"Переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены", — говорится в материале. Там добавили, что консультации зашли в тупик из-за неспособности сторон конфликта достичь согласия по условиям освобождения заложников. Отмечается, что существенные разногласия возникли, в частности, по поводу определения "окончания войны" и планам Израиля наложить вето на имена террористов, которых ХАМАС может потребовать освободить.

Боевики ХАМАС 7 октября 2023 года из Газы проникли на израильскую территорию, убили мирных жителей и захватили 240 заложников. Израиль начал военную операцию в Газе, чтобы уничтожить структуру ХАМАС и освободить заложников. В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное перемирие, в рамках которого Израилю удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, и боевые действия возобновились.

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Переговоры между правительством Израиля и радикальной палестинской организацией ХАМАС были приостановлены. Об этом сообщила израильская телерадиокомпания Kan. "Переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены", — говорится в материале. Там добавили, что консультации зашли в тупик из-за неспособности сторон конфликта достичь согласия по условиям освобождения заложников. Отмечается, что существенные разногласия возникли, в частности, по поводу определения "окончания войны" и планам Израиля наложить вето на имена террористов, которых ХАМАС может потребовать освободить. Боевики ХАМАС 7 октября 2023 года из Газы проникли на израильскую территорию, убили мирных жителей и захватили 240 заложников. Израиль начал военную операцию в Газе, чтобы уничтожить структуру ХАМАС и освободить заложников. В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное перемирие, в рамках которого Израилю удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, и боевые действия возобновились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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