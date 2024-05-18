Суд РФ арестовал активы одного из крупнейших немецких банков

Активы Коммерцбанка на 94 миллиона евро арестованы по запросу «Русхимальянса»

18 мая 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Суд арестовал активы немецкого Коммерцбанка на 94 миллиона евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы Коммерцбанка по иску компании «Русхимальянс». Сумма ареста составляет почти 94 миллиона евро. «Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО „Коммерцбанк“ (Евразия)», — говорится в определении суда, опубликованном на сайте. Отмечается, что арест распространен на сумму более 93 миллионов евро. Меры были приняты в рамках иска «Русхимальянса», который требует взыскания выплат по банковской гарантии и неустойки за просрочку. В рамках ареста оказались не только денежные средства, но и акции, ценные бумаги, а также здание банка в Москве. Ранее арбитражный суд Москвы отменил часть обеспечительных мер по иску Транскапиталбанка к германской «дочке» J.P.Morgan и Commerzbank AG, сохранив в силе арест 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия). Так, суд снял арест с денежных средств на всех банковских счетах, открытых на имя Commerzbank AG, J.P.Morgan SE и их российских «дочек». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на активы Коммерцбанка по иску компании «Русхимальянс». Сумма ареста составляет почти 94 миллиона евро. «Наложить арест на денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах, открытых на имя: Коммерцбанк Акциенгезелльшафт (Commerzbank Aktiengesellschaft); АО „Коммерцбанк“ (Евразия)», — говорится в определении суда, опубликованном на сайте. Отмечается, что арест распространен на сумму более 93 миллионов евро. Меры были приняты в рамках иска «Русхимальянса», который требует взыскания выплат по банковской гарантии и неустойки за просрочку. В рамках ареста оказались не только денежные средства, но и акции, ценные бумаги, а также здание банка в Москве. Ранее арбитражный суд Москвы отменил часть обеспечительных мер по иску Транскапиталбанка к германской «дочке» J.P.Morgan и Commerzbank AG, сохранив в силе арест 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия). Так, суд снял арест с денежных средств на всех банковских счетах, открытых на имя Commerzbank AG, J.P.Morgan SE и их российских «дочек».