В Чувашии создали спецкомиссию для похорон экс-главы республики

Михаила Игнатьева похоронят в Чебоксарах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-главу Чувашии Михаила Игнатьева, умершего на 59 году жизни из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне пневмонии и коронавируса, похоронят в Чебоксарах 21 июня. Для организации похорон в правительстве региона создали спецкомиссию.

«Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Я искренне сочувствую произошедшему», — выразил соболезнования родственникам врио главы Чувашии Олег Николаев. Известно, что панихида пройдет в ледовом дворце «Чебоксары-Арена», пишет РБК.

Игнатьев умер 18 июня из-за прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности на фоне двусторонней пневмонии, а также из-за развившейся коронавирусной инфекции. В феврале он был госпитализирован в клинику, в мае ему стало хуже и он впал в кому. Как сообщала замглавврача Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге Раиса Конашкова, у него был обширный инфаркт и он часто обращался за медицинской помощью. Игнатьев руководил регионом с 2010 по 2020 год.

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