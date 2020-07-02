01 июля 2020
30 июня 2020

В Челябинской области подсчет голосов вышел на финишную прямую

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование. Челябинск, избирательный участок, голосование, урна для голосования
В Челябинской области обработали больше половины голосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Избирательная комиссия Челябинской области к 23 часам 30 минутам 1 июля обработала больше половины голосов жителей региона, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии Сергей Обертас.

«Обработаны 59,11% от общего числа участковых избирательных комиссий. За поправки высказались 70,59%, против — 28,51% избирателей», — сообщил Обертас. Источник в штабе по голосованию сообщил, что явка по голосованию сейчас держится на уровне 69 процентов.

Одновременно с голосование в Челябинске и Магнитогорске проходил сбор голосов за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести». Результаты будут озвучены 2 июля, после того, как будут подведены итоги голосования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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