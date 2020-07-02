В Челябинской области подсчет голосов вышел на финишную прямую

Избирательная комиссия Челябинской области к 23 часам 30 минутам 1 июля обработала больше половины голосов жителей региона, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии Сергей Обертас.
«Обработаны 59,11% от общего числа участковых избирательных комиссий. За поправки высказались 70,59%, против — 28,51% избирателей», — сообщил Обертас. Источник в штабе по голосованию сообщил, что явка по голосованию сейчас держится на уровне 69 процентов.
Одновременно с голосование в Челябинске и Магнитогорске проходил сбор голосов за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести». Результаты будут озвучены 2 июля, после того, как будут подведены итоги голосования.
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