В Челябинской области подсчет голосов вышел на финишную прямую

В Челябинской области обработали больше половины голосов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Избирательная комиссия Челябинской области к 23 часам 30 минутам 1 июля обработала больше половины голосов жителей региона, принявших участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом URA.RU сообщил председатель комиссии Сергей Обертас.

«Обработаны 59,11% от общего числа участковых избирательных комиссий. За поправки высказались 70,59%, против — 28,51% избирателей», — сообщил Обертас. Источник в штабе по голосованию сообщил, что явка по голосованию сейчас держится на уровне 69 процентов.

Одновременно с голосование в Челябинске и Магнитогорске проходил сбор голосов за присвоение этим городам звания «Город трудовой доблести». Результаты будут озвучены 2 июля, после того, как будут подведены итоги голосования.