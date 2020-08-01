Раскрыты детали встречи с россиянами, задержанными в Белоруссии

Дипломаты общались в задержанными в Белоруссии россиянами в ночь на субботу, 1 августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Ухудшение отношений России и Белоруссии

Кремль настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян и рассчитывает на плотное взаимодействие с правоохранительными органами республики и адвокатам. Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев по итогам встречи консулов с задержанными гражданами РФ.

«Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и с адвокатами», — приводит слова дипломата РИА «Новости». Также Мезенцев считает, что претензии республики к россиянам необоснованные и надуманные, а у правоохранителей нет доказательств того, что задержанные собирались нарушить общественный порядок. По словам посла, Белоруссия не предъявила никаких фактов.

Также Мезенцев раскрыл детали встречи с задержанными россиянами. Он уточнил, что встреча граждан РФ с консулами продолжалась с вечера пятницы до утра субботы. По словам дипломата, задержанным были заданы вопрос о цели приезда в Белоруссию, планах дальнейшего перемещения и условиях содержания. Консулы выяснили, что россиян подозревают только в приготовлении к массовым беспорядкам, статьи о терроризме в документах нет.

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Выяснилось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Позже президент республики Александр Лукашенко передал списки задержанных Украине. Экс-глава Белоруссии считает, что таким образом Лукашенко хочет поднять себе рейтинг перед президентскими выборами. А член Совета безопасности РФ Сергей Нарышкин заявил, что в Европе задержание россиян — это срежиссированная акция, передает «Национальная служба новостей».

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