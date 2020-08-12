Также Кремль будет следить, как и с каких площадок гражданам отвечают на их вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональным властям действительно сократили время реагирования на жалобы местных жителей в соцсетях с суток до четырех часов. Также Кремль будет следить, как и с каких площадок гражданам отвечают на их вопросы, заявил URA.RU бывший замдиректора Института развития интернета (ИРИ), куратор системы «Инцидент-менеджмент» Владимир Табак.

«Мы всегда стремились сдвинуться в убыстрение реакции на обращения. У всех субъектов была тенденция к сокращению времени», — пояснил он агентству.

На вопрос, действительно ли Москва ввела ранжирование регионов по скорости ответа, Табак ответил, что критериев оценки их работы теперь гораздо больше. «Это качество и скорость ответа, качество принятого по итогу решения, качество площадки, с которой был дан ответ», — уточнил собеседник URA.RU.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Кремль заставляет губернаторов быстрее отвечать гражданам в соцсетях. Для этого регионы разделили на три группы — суперзеленая зона (ответ на жалобу за четыре часа), зеленая зона (в течение суток) и красная зона (более суток). О том, что Москва меняет стратегию по работе с системой «Инцидент-менеджмент» в регионах, говорила и глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

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