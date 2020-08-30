«Газпром» за счет рядовых россиян будет покрывать убытки в Европе

Европейцы отказываются от партнерства с «Газпромом», предпочитая сжиженный газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Газпром» теряет рынки сбыта в странах Европы, построенные газопроводы компании не окупаются. Платить за это придется рядовым россиянам, которым вновь подняли стоимость голубого топлива.

Как пишет в своем расследовании life.ru, поставки газа Германии снизились на 45%, потребление российского газа упало в Турции в семь раз относительно марта 2019 года. Сейчас турецкие компании активно закупают сжиженный газ у Алжира, Катара и даже Нигерии, игнорируя соглашения с РФ.

Кроме Германии Польша и Болгария отказываются от российского газа в пользу сжиженного у «других партнеров». «Пока „Газпром“ ужимает свой бизнес в Европе, в прошлом году европейцы увеличили закупки сжиженного газа на 75,6%», — отмечает издание. Журналисты подчеркивают, что пока ни один из колоссальных трубопроводных проектов, в который «уже вбуханы десятки миллиардов долларов, не окупился и, скорее всего, уже не окупится».

При этом, на фоне снижения мировых цен на газ госкорпорация увеличивает цены для потребителей внутри России. С 1 августа тарифы для россиян увеличились на 3%. Стоит ожидать, что далее повысится цена на электричество, а затем и на товары в магазинах. «Для россиян цены на газ не снизятся, ведь тогда под вопросом могут оказаться уже персональная зарплата и премии руководства „Газпрома“. А этого они никогда не допустят», — говорится в выводах статьи.

Ранее партия «Единая Россия» предложила подключить россиян к газу за счет «Газпрома». Это может обойтись компании в два триллиона рублей.

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