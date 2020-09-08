Эксперты раскрыли, когда выгодно брать ипотеку

Аналитики называют конец года идеальным временем для приобретения жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Государственная программа льготной ипотеки привела к существенному росту ипотечного кредитования в России и создала идеальные условия для приобретения жилья. Однако, по мнению аналитиков, до конца года ситуация изменится.