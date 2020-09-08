Эксперты раскрыли, когда выгодно брать ипотеку

Государственная программа льготной ипотеки привела к существенному росту ипотечного кредитования в России и создала идеальные условия для приобретения жилья. Однако, по мнению аналитиков, до конца года ситуация изменится.
«Срок действия льготной ставки ограничен по времени — до ноября 2020 года. И правительство пока не думает его продлевать. Поэтому люди берут „льготный“ кредит сейчас, пока это еще возможно», — приводит
Также, по мнению эксперта, Центробанк не пойдет на дальнейшее снижение процентной ставки по ипотекам. В конечном итоге, эти факторы являются ключевыми при формировании сегодняшнего спроса на жилье.
Руководитель направления банковских рейтингов Михаил Доронкин рассказал, что часть вышедших на рынок заемщиков брали кредит еще в 2018—2019 годах. Они используют льготную ипотеку с целью рефинансирования взятых ранее денежных средств.
Ажиотаж вокруг ипотечного кредитования, по словам Доронкина, связан также с отложенным спросом. Часть заемщиков, планировавших взять жилье в первой половине года, пересмотрела свои планы из-за коронавируса, опасаясь падения своих доходов.
Несмотря на то, что из-за повышения спроса на жилье, в российских регионах наблюдается небольшое подорожание квадратных метров, эксперты сошлись во мнении, что недвижимость остается выгодным активом для сохранения средств. Сейчас этому способствуют созданные государством условия.
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