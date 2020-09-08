Эксперты раскрыли, когда выгодно брать ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, рисунок, домик, ипотека, проценты, два процента, откат
Аналитики называют конец года идеальным временем для приобретения жилья Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Государственная программа льготной ипотеки привела к существенному росту ипотечного кредитования в России и создала идеальные условия для приобретения жилья. Однако, по мнению аналитиков, до конца года ситуация изменится.

«Срок действия льготной ставки ограничен по времени — до ноября 2020 года. И правительство пока не думает его продлевать. Поэтому люди берут „льготный“ кредит сейчас, пока это еще возможно», — приводит news.ru слова аналитика ГК «ФИНАМИ» Алексея Коренева.

Также, по мнению эксперта, Центробанк не пойдет на дальнейшее снижение процентной ставки по ипотекам. В конечном итоге, эти факторы являются ключевыми при формировании сегодняшнего спроса на жилье.

Руководитель направления банковских рейтингов Михаил Доронкин рассказал, что часть вышедших на рынок заемщиков брали кредит еще в 2018—2019 годах. Они используют льготную ипотеку с целью рефинансирования взятых ранее денежных средств.

Ажиотаж вокруг ипотечного кредитования, по словам Доронкина, связан также с отложенным спросом. Часть заемщиков, планировавших взять жилье в первой половине года, пересмотрела свои планы из-за коронавируса, опасаясь падения своих доходов.

Несмотря на то, что из-за повышения спроса на жилье, в российских регионах наблюдается небольшое подорожание квадратных метров, эксперты сошлись во мнении, что недвижимость остается выгодным активом для сохранения средств. Сейчас этому способствуют созданные государством условия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...