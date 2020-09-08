Глава региона Вадим Шумков предложил ввести льготы для бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Шумков предложил установить льготы для бизнеса — Шуховский полигон ТБО стал еще опаснее — госуниверситет закрыли на карантин — три неотремонтированные школы принимают детей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти области могут ввести льготы для бизнеса

Льготные налоговые ставки для предпринимателей и юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, могут ввести в регионе. С таким законопроектом выступил глава области Вадим Шумков.

Шуховской полигон стал еще опаснее

Площадь заражения земли ядохимикатами на Шуховском полигоне под Курганом оказалась гораздо больше, чем считали ранее. Выяснилось, что ядохимикаты еще до захоронения неправильно хранились на временном складе.

Курганский госуниверситет закрыли на карантин

В Кургане ограничили доступ в административный корпус Курганского государственного университета на улице Советская. Причиной стал карантин в связи с выявлением заболевших коронавирусом.

Три неотремонтированные курганские школы принимают детей

В Шумихинском районе области из-за погодных условий к 1 сентября не успели полностью отремонтировать три школы. Глава района Сергей Максимовских уже извинился за то, что это мешает учебному процессу.