08 сентября 2020
07 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 9 сентября. В регионе хотят ввести льготы для бизнеса, на Шуховском полигоне нашли новые нарушения

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, шумков вадим
Глава региона Вадим Шумков предложил ввести льготы для бизнесменов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Шумков предложил установить льготы для бизнеса — Шуховский полигон ТБО стал еще опаснее — госуниверситет закрыли на карантин — три неотремонтированные школы принимают детей. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Власти области могут ввести льготы для бизнеса

Шуховской полигон стал еще опаснее

Курганский госуниверситет закрыли на карантин

Три неотремонтированные курганские школы принимают детей

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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